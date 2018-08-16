Вже 22 засуджених в Україні росіян просять Путіна обміняти їх на українських політв'язнів - Денісова

Вже 22 засуджених в Україні росіян просять президента Російської Федерації Володимира Путіна обміняти їх на українських політичних в'язнів, що незаконно утримуються під вартою в Росії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

«Вже 22 ув’язнених російських громадянина написали заяви з проханням до Президента РФ на обмін» - заявила Людмила Денісова.

Громадяни РФ просять повернути їх на територію Росії шляхом обміну їх на українських політв’язнів.

Заяви від росіян надходили 14-16 серпня.

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Зокрема, у вівторок, 14 серпня, під час моніторингового візиту до Лук’янівського СІЗО український омбудсмен зустрілася із Олександром Саттаровим та Фарухом Камаловим, які написали заяви на ім’я російського президента щодо обміну. Раніше таку заяву подав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії.

Також в ході моніторингових візитів до місць позбавлення волі інші затримані громадяни РФ надали свої заяви. Так, у середу, 15 серпня, омбудсмен отримала заяви від В’ячеслава Висоцького (ГУ «Черкаська виправна колонія № 62»), Валерія Іванова та Олександр Валехидіса (ГУ «Дрогобицька виправна колонія «40»), Владислава Гречина (ГУ «Одеська установа виконання покарань №21»), Віктора Агєєва (ГУ «Роменська виправна колонія №56»), Олега Дороніна (ГУ «Городищенська виправна колонія №96»), Дениса Сидорова та Євгена Шаталова (ГУ «Житомирська установа виконання покарань №8»).

Крім того, заяви продовжували надходити і сьогодні. Представники уповноваженого отримали вищевказані заяви до російського президента ще від Руслана Гаджиєва, Ігора Кімаковського, (ДУ «Бахмутська установа виконання покарань (№6)»), Євгена Мефедова (ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор»).

З Маріупольського СІЗО було отримано заяви від п’ятьох ув’язнених - Павла Черних, Анатолія Бусигіна, Олексія Шибаєва, Сергія Єгорова, Ольги Коваліс. Ще два листи були написані Василем Кусакіним (ГУ "Дніпровська установа виконання покарань №4") та Муратом Джимієвим (ГУ "Київський слідчий ізолятор")

Пізніше було отримано лист і від Валерія Гратова (ГУ "Дніпровська установа виконання покарань №4").

У зв'язку з цим сказано, що всі ці 22 заяви Міністерство закордонних справ України дипломатичною поштою доправить до Адміністрації президента Російської Федерації.

Денісова наголосила, що Україна вже давно ініціювала обмін та подала до РФ відповідні списки. Досі немає відповіді від представника РФ в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську Бориса Гризлова і Уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової, яким ще 5 липня було направлено листи щодо можливого обміну.

Як повідомляв УНІАН, українська сторона на переговорах у Мінську Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні 21-22 серпня передасть представникам Росії прохання засуджених в Україні росіян обміняти їх на українців, яких незаконно тримають у російських в'язницях.

Україна звернулася в Європейський суд з прав людини з позовом проти Російської Федерації з вимогою зобов'язати РФ звільнити 71 незаконно утримуваного українця на території Росії та в окупованому Криму.