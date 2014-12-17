Порошенко припускає, що поговорить з Путіним у "нормандському форматі" після мінської зустрічі

Президент України Петро Порошенко повідомив, що за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на сході країни може відбутися ще одна розмова у “нормандському форматі”, тобто за участі президентів Франції, Німеччини та Росії.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Броніславом Коморовським.

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“Взята домовленість (в результаті телефонної розмови напередодні), що за підсумками Тристоронньої контактної групи у нас відбудеться ще одна розмова у “нормандському форматі”, - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко заявив, що засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на сході України може відбутися в неділю, 21 грудня, у Мінську.

Сьогодні вночі Порошенко провів телефонні консультації у «нормандському форматі».

За даними прес-служби президента України, Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Франсуа Олландом, Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан виконання Мінського протоколу від 5 вересня та Мінського меморандуму від 19 вересня. Порошенко, Олланд, Меркель та Путін погодились щодо необхідності дотримання усіх пунктів цих домовленостей задля мирного врегулювання на Донбасі.

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Співрозмовники висловились за проведення зустрічі Тристоронньої контактної групи для забезпечення прогресу з виконання Мінських домовленостей до кінця тижня. Зокрема, порядок денний зустрічі контактної групи має містити питання припинення вогню, виходу на лінію розмежування, яка закріплена в Меморандумі, відведення військ та важкого озброєння, а також якнайшвидшого звільнення усіх заручників.