Місія ОБСЄ на Донбасі заявляє про ротацію представників України і Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.

Відповідно до повідомлення, 16 грудня в штабі Об`єднаного (спільного) центру з контролю та координації в Дебальцеве Донецької області спеціальна моніторингова місія зустріла українського генерал-майора Олександра Розмазніна та російського генерал-майора Олександра Вязнікова.

”Це було офіційне представлення поміж спеціальною моніторинговою місією та новоприбулими українським та російським генералами, згідно оголошеному плану ротації”, - сказано в повідомленні.

Обидва генерали повідомили, що Об`єднаний центр з контролю та координації буде акцентувати увагу щодо появи фактів порушення режиму припинення вогню. Також відзначається, що генерали обсудили відсутність довіри поміж всіма сторонами щодо переміщення та перевірки (верифікації) стосовно відведення важкого озброєння.

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Відповідно до попередньої інформації, яку надали місії ОБСЄ представники Об`єднаного центру з контролю та координації, ротація російських представників була проведена 15 грудня, коли часткова ротація українських запланована на 23 та 25 грудня.

Як повідомляв УНІАН, раніше російську сторону в спільному центрі щодо спостереження за дотриманням режиму припинення вогню представляв російський генерал-лейтенант Олександр Лєнцов, а українську генерал-лейтенант Збройних сил Володимир Аскаров.