Путін на прес-конференції постійно покашлює і не виглядає переконливим

11:42, 18 грудня 2014
Політика
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В 11:00 президент РФ Володимир Путін розпочав традиційну велику прес-конференцію, на яку були запрошені журналісти з усього світу.

Путин начал большую пресс-конференцию

З самого початку спілкування з пресою Путін постійно покашлює, іноді по два-три рази за фразу.

Він також виглядає не дуже переконливим, в його лексиці вже кілька разів лунали фрази "важко сказати...", "я навіть не знаю...".

Варто відзначити, що за ті півгодини, поки Путін говорив про економіку, курс євро виріс на 70 копійок.

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