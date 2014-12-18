Путін на прес-конференції постійно покашлює і не виглядає переконливим
11:42, 18 грудня 2014Політика
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В 11:00 президент РФ Володимир Путін розпочав традиційну велику прес-конференцію, на яку були запрошені журналісти з усього світу.
Путін почав велику прес-конференцію
З самого початку спілкування з пресою Путін постійно покашлює, іноді по два-три рази за фразу.
Він також виглядає не дуже переконливим, в його лексиці вже кілька разів лунали фрази "важко сказати...", "я навіть не знаю...".
Варто відзначити, що за ті півгодини, поки Путін говорив про економіку, курс євро виріс на 70 копійок.
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