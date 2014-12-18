Путін на прес-конференції постійно покашлює і не виглядає переконливим

З самого початку спілкування з пресою Путін постійно покашлює, іноді по два-три рази за фразу.

Він також виглядає не дуже переконливим, в його лексиці вже кілька разів лунали фрази "важко сказати...", "я навіть не знаю...".

Варто відзначити, що за ті півгодини, поки Путін говорив про економіку, курс євро виріс на 70 копійок.