Путін про українських військовополонених з-під Іловайська: їх звинувачують у тероризмі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Москві.

Відповідаючи на запитання УНІАН про полонених, Путін сказав: "Що стосується інших військовослужбовців, яких ви згадали, ми не вважаємо їх ніякими полоненими, вони містяться в місцях позбавлення волі та щодо них проводиться попередній розгляд, попереднє слідство в їх причетності до терористичної діяльності".

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня адвокат української льотчиці Надії Савченко Марк Фейгін заявив, що Росія утримує близько 30 українських військовополонених у різних слідчих ізоляторах.

"З того, що нам відомо від правозахисників і деяких українських громадян, родичів тих, хто опинився в полоні під Іловайськом і були передані в Росію, ми знаємо, що мова йде про три десятки осіб", - сказав він.

За словами Фейгіна, серед цих 30 українських полонених, утримуваних у російських СІЗО, військовослужбовці різних "парамілітарних утворень", військовослужбовці Збройних сил України та регулярних частин.

"Вони перебувають у різних слідчих ізоляторах. Це підтверджують ряд правозахисних організацій, які займаються їх долею", - зазначив він і додав, що в цій ситуації український МЗС повинен звернутися в російський МЗС, звернутися до Слідчого комітету РФ по особам, які залучені у кримінальній справі, по якому проходить також Савченко, і вимагати представити цей список громадян України.

Як сказав Фейгін, успіх у справі Савченко стане прецедентом і буде сприяти звільненню інших українських військовополонених.