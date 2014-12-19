ЄС буде готовий до нових санкцій, якщо цього буде вимагати ситуація в Україні – висновки Європейської Ради

Про це йдеться у висновках Європейської Ради, які були ухвалені за результатами саміту ЄС, який завершив перший робочий день ранком у п’ятницю, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

„Ситуація в східній Україні продовжує викликати серйозну стурбованість. Політика Союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму та Севастополя сьогодні була ще більше посилена (були ухвалені нові санкції). ЄС буде дотримуватися цього курсу. В разі необхідності Європейська Рада готова зробити подальші кроки”, - йдеться у висновках.

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Крім того, ЄС закликав всі сторони, включаючи Росію, „активно брати участь та повною мірою виконати Мінські угоди”.

Окремо, Європейська Рада привітала Україну з новим урядом та його рішучість проводити політичні та економічні реформи. „Після виплати Комісією угрудні 500 млн євро макрофінансової допомоги, ЄС та його держави-члени готові і надалі надавати сприяння і підтримувати процес реформ в Україні разом з іншими донорами і відповідно до умов МВФ. Європейська Рада вітає готовність Комісії збільшити гуманітарну допомогу населенню, що потерпає в Україні”, - йдеться у висновках.

Також Європейська Рада закликала забезпечити безперешкодний доступ до місця аварії в MH17 в інтересах розслідування, яке продовжується.