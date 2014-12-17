Польща відправила на Донбас гуманітарну допомогу

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Броніславом Коморовським у Варшаві.

Порошенко підкреслив, що надання Польщею гуманітарної допомоги для внутрішніх переселенців в Україні є проявом справжньої дружби.

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"Ми дуже вдячні Польщі за гуманітарну допомогу, яку вона надає українцям на Донбасі. Вже в ці дні на схід України надійде два гуманітарних конвої", - сказав президент.

Порошенко також подякував Польщі за засудження російської агресії на сході України, всебічну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також підтримку санкцій ЕС проти Росії.