У Щасті диверсанти вбили трьох бійців "Айдару"

Про це у Facebook повідомив волонтер Юрій Касьянов.

За повідомленням, в"Айдарі" - троє загиблих, двоє поранених. П'ятьох бандитів було знищено.

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"На територію лікарні вони в'їхали на санітарному автомобілі, який викрали у сусідньому районі, убивши лікарів", - йдеться у повідомленні у соціальній мережі.