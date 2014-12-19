У Щасті диверсанти вбили трьох бійців "Айдару"
02:32, 19 грудня 2014Політика
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Диверсанти напали на бійців "Айдара", які охороняють лікарню в Щасті.
У Щасті диверсанти вбили трьох бійців "Айдару"
Про це у Facebook повідомив волонтер Юрій Касьянов.
За повідомленням, в"Айдарі" - троє загиблих, двоє поранених. П'ятьох бандитів було знищено.
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"На територію лікарні вони в'їхали на санітарному автомобілі, який викрали у сусідньому районі, убивши лікарів", - йдеться у повідомленні у соціальній мережі.
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