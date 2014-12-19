В "Айдарі" уточнили кількість загиблих бійців в районі Щастя

Про це Громадському повідомив телефоном голова медичної служби "Айдару". За його словами, легко поранений боєць евакуйований у 59-й госпіталь. Оскільки стан двох інших важкий, вони не підлягають евакуації наразі. Їх стан має стабілізуватися.

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"Нам готові надати і наземний, і авіатранспорт для транспортування поранених", - запевнив лікар.

При цьому він спростував інформацію, поширену Юрієм Касьяновим, про напад на місцеву лікарню і загибель трьох бійців батальйону. "На лікарню міста Щастя нападу не було, ніхто із санітарного складу батальйону не постраждав", - сказав голова медичної служби батальйону.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 19 грудня волонтер Юрій Касьянов у соцмережі повідомив про те, що диверсанти напали на бійців "Айдара", які охороняють лікарню в Щасті, і вбили трьох бійців.