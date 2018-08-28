Глава МЗС Канади відклала візит до України через термінові переговори у Вашингтоні

Фріланд скасувала візит до України у зв’язку з терміновими переговорами щодо північноамериканської угоди про вільну торгівлю.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд скасувала візит до України у зв’язку з терміновими переговорами щодо північноамериканської угоди про вільну торгівлю.

Про це посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив у Twitter.

«У зв‘язку з терміновими подіями та переговорами навколо північноамериканської ЗВТ NAFTA, Міністр закордонних справ Христя Фріланд відкладає візити до Києва і Парижа, і відправляється у Вашингтон», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, МЗС України анонсував на 27-29 серпня робочий візит Фріланд до України. "Метою візиту є підтримка українсько-канадського політичного діалогу. Очікується обговорення питань взаємодії на міжнародній арені, зокрема щодо протидії російській агресії та подальшого зміцнення особливого партнерства", - говорилося у повідомленні.

В рамках візиту на 28 серпня було заплановано проведення переговорів та спільної прес-конференції міністрів закордонних справ України та Канади. Також заплановано зустрічі з керівництвом держави та керівниками ряду міністерств. Крім того, глава МЗС Канади мала взяти участь у пленарному засіданні XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Помпео обговорив з головою МЗС Канади ситуацію в Україні.