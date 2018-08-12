Помпео обговорив з головою МЗС Канади ситуацію в Україні
05:01, 12 серпня 2018Політика
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Зазначається, що однією з тем розмови була Україна.
Держсекретар США Майк Помпео / REUTERS
Державний секретар провів телефонні переговори з головою МЗС Канади Христей Фріланд.
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Про це повідомляє Новое время з посиланням на Держдеп.
Зазначається, що однією з тем розмови була Україна.
"Держсекретар Майкл Помпео поспілкувався сьогодні з міністром закордонних справ Канади Христей Фріланд. Вони обговорили спір між Саудівською Аравією і Канадою з приводу призову Канади до звільнення активістів. Секретар також обговорив Іран і Україну", - повідомили в Держдепі.
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