Помпео обговорив з головою МЗС Канади ситуацію в Україні

05:01, 12 серпня 2018
Політика
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Держсекретар США Майк Помпео / REUTERS

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Про це повідомляє Новое время з посиланням на Держдеп.

Зазначається, що однією з тем розмови була Україна.

"Держсекретар Майкл Помпео поспілкувався сьогодні з міністром закордонних справ Канади Христей Фріланд. Вони обговорили спір між Саудівською Аравією і Канадою з приводу призову Канади до звільнення активістів. Секретар також обговорив Іран і Україну", - повідомили в Держдепі.

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Теги: #Христя Фріланд#Майк Помпео