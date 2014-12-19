Цимбалюк: На важливі заходи у Росії українських журналістів не пускають взагалі

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів кореспондент інформаційного агентства УНІАН у Москві Роман Цимбалюк.

За словами Цимбалюка, не було жодного українського журналіста на першій прес-конференції Путіна після анексії Криму. Влітку дві позапланові прес-конференції керівника МЗС Росії Сергія Лаврова пройшли також без представників українських медіа. Не запрошували українців і на нещодавню прес-конференцію, де йшлося про українських біженців, повідомив Цимбалюк.

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«Запрошують тільки кого хочуть, тобто росіян та західні ЗМІ. Коли ти звертаєшся до їхньої прес-служби, вони кажуть, що це прес-конференція для західних ЗМІ. При цьому весь контекст розмови про Україну – і жодного представника української преси», – розповів Цимбалюк.

Роман Цимбалюк зміг поставити кілька гострих запитань Володимиру Путіну на його останній великій прес-конференції.

Після цього голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Олексій Пушков заявив, що Росія надто м’яко ставиться до українських ЗМІ.

«Ми надто м’яко ставимося до українських ЗМІ. 49 російських журналістів – в чорних списках Києва. У нас для їхньої преси всі двері відкриті. Навіщо?», – написав він у своєму twitter.

Вчора відбулася підсумкова прес-конференція президента Росії Володимира Путіна. Цимбалюк запитав про те, коли Путін припинить каральну операцію в Україні та скільки російських військовослужбовців він відправив на Донбас.