У Києві затримали заступника начальника одеського карного розшуку

Чиновнику оголосили про підозру за розголошення службової таємниці.

Заступника начальника управління карного розшуку поліції Одеській області Олександра Байова затримали в Києві за розголошення службової таємниці.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, затримання відбулося 27 серпня, коли Байов сам приїхав до Генпрокуратури, щоб свідчити у давній справі проти свого начальника.

"Затримали учора по статті 208, коли він сам прийшов у ГПУ. Оголосили про підозру за розголошення службової таємниці", - сказало джерело УП.

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Співрозмовник уточнив, що Байов приїхав свідчити у справі екс-начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин Олександра Шевченка.

"Колишній керівник ОБНОНу Шевченко, є фігурантом справи Майдану, яку розслідує Генпрокуратура. Байов свого часу працював в ОБНОН. Коли були обшуки у Шевченка, то в нього виявили якийсь папірець кримінальних зв’язків, який, на думку слідства, містить секретні дані. Цей папірець нібито готував підлеглий Шевченка Байов. Для пояснень Байова викликали у ГПУ, щоб він дав свідчення проти Шевченка", - сказав співрозмовник.

Він припустив, що вже по обіді 28 серпня Байов повернеться в Одесу і продовжуватиме виконувати свої обов’язки.

"Думаю, по обіді він приїде в Одесу. А акценти так розставляються навмисно, щоб здійснювати тиск на правоохоронців і на Байова, щоб отримати потрібні свідчення. А він же (Байов – ред.) не ухиляється, співпрацює (зі слідством – ред.), він діючий правоохоронець, його в розшук ніхто не оголошував, він сам прийшов", - підсумував співрозмовник видання.

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