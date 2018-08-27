У Білорусі заборонили виїзд з країни журналістам-фігурантам «справи БЕЛТА»

Проти журналістів порушили кримінальну справу за статтею про несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації.

Сьогодні журналістів і редакторів, які стали фігурантами «справи БЕЛТА», викликали до Слідчого комітету Білорусі: редакторам TUT.BY, БелаПАН і кореспонденту Deutsche Welle вручили постанову про тимчасове обмеження права на виїзд з Республіки Білорусь.

Про це повідомляє сайт TUT.BY.

Згідно з повідомленням, до Слідчого комітету були викликані головний редактор порталу TUT.BY Марина Золотова, редактори новин порталу Ганна Калтигіна і Галина Уласик, журналіст 42.TUT.BY Ганна Єрмаченок, головний редактор інформаційної компанії БелаПАН Ірина Левшина, журналіст агентства, політичний оглядач Тетяна Коровенкова і кореспондент Deutsche Welle Павлюк Биковський.

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Як повідомляють самі журналісти і їхні колеги, їм було вручено постанову про тимчасове обмеження права на виїзд з Республіки Білорусь.

Разом з тим, редактору FINANCE.TUT.BY Дмитру Бобрику минулої п'ятниці було змінено статус із свідка на підозрюваного, йдеться в повідомленні. Сьогодні він також отримав постанову про тимчасове обмеження права на виїзд.

Виїзд не обмежений лише для Золотової.

Відзначається, що 7 серпня в офісах компаній TUT.BY і БелаПАН відбулися обшуки і затримання. Серед затриманих виявилися редактори і журналіст TUT.BY - Золотова, Калтигіна, Уласик і Єрмаченок, а також Коровенкова. Ще кількох редакторів TUT.BY після допиту відпустили.

У СК заявили, що проти журналістів порушено кримінальну справу за ч.2 ст.349 КК (Несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, вчинений з іншої особистої зацікавленості, що спричинило завдання істотної шкоди). Приводом до порушення кримінальної справи послужило повідомлення республіканського унітарного підприємства «БЕЛТА» про збої під час здійснення доступу до платної передплати послуг, які надавалися названим підприємством одному з його замовників.

Вранці 8 серпня з'явилися повідомлення про обшуки у журналіста Биковського і його дружини Ольги, журналіста Олексія Жукова. Пізніше інформацію підтвердив СК, для допиту до відомства також доставляли трьох журналістів і головного редактора порталу Realt.by Владислава Кулецького, ввечері їх відпустили. На допит також викликали засновника TUT.BY Юрія Зіссера.

9 серпня на зв'язок не вийшла Левшина. Пізніше стало відомо, що вона у Слідчому комітеті.

Журналістів і редакторів відпустили 9-10 серпня.

«Зі словами стурбованості й вимогою звільнити журналістів уже виступили Рада Європи, «Репортери без кордонів». Євросоюз також закликав звільнити журналістів. Обшуки і затримання журналістів суперечать заявленій Білоруссю політиці демократизації і її міжнародним зобов'язанням, зазначила Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні», - йдеться в повідомленні.

Також видання зазначає, що Слідчий комітет увечері 9 серпня випустив прес-реліз щодо так званої «справи БЕЛТА»: «Під час проведення слідчих дій добуті докази, свідчення самих підозрюваних співробітників видавничого дому «Білоруська наука», редакційно-видавничої установи «Культура і мистецтво», ТОВ «РіелтБай», ТОВ «АйТіВі», ЗАТ «БелаПАН», ТОВ «ТутБай Медіа» підтверджують факти, які послужили підставою для порушення кримінальної справи за ст.349 (Несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації) Кримінального кодексу Республіки Білорусь».

Згідно з повідомленням, дії Золотової кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.425 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (бездіяльність посадової особи).