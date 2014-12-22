У Держдумі нагадали Лукашенку про долю Каддафі і порадили припинити «дружбу» з США
Глава Комітету з міжнародних справ у Держдумі Російської Федерації Олексій Пушков нагадав президенту Білорусі Олександру Лукашенку, що «дружба» з США може для нього погано закінчитися.
Про це Пушков написав у своєму Twitter.
"Із США намагалися дружити Мілошевич, Каддафі, Хусейн. Їх доля відома. Тепер США пропонують "нові відносини" Лукашенку. Досвід небезпечний...", - написав Пушков.
З США намагалися дружить Мілошевич, Каддафі, С. Хуссейн. Їх доля невідома. Тепер США пропонують "нові відносини" Лукашенка. Досвід небезпечний...
- Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) December 22, 2014
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі в Києві з президентом України Петром Порошенко заявив, що Мінськ готовий надавати Києву посильну допомогу у вирішенні існуючих питань.
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Також, Лукашенко підкреслив, що незважаючи на складну внутрішньополітичну ситуацію в Україні, товарообіг між двома країнами демонструє постійне зростання.