У Держдумі нагадали Лукашенку про долю Каддафі і порадили припинити «дружбу» з США

09:11, 22 грудня 2014
Політика
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Глава Комітету з міжнародних справ у Держдумі Російської Федерації Олексій Пушков нагадав президенту Білорусі Олександру Лукашенку, що «дружба» з США може для нього погано закінчитися.

УНІАН

Про це Пушков написав у своєму Twitter.

"Із США намагалися дружити Мілошевич, Каддафі, Хусейн. Їх доля відома. Тепер США пропонують "нові відносини" Лукашенку. Досвід небезпечний...", - написав Пушков.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі в Києві з президентом України Петром Порошенко заявив, що Мінськ готовий надавати Києву посильну допомогу у вирішенні існуючих питань.

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Також, Лукашенко підкреслив, що незважаючи на складну внутрішньополітичну ситуацію в Україні, товарообіг між двома країнами демонструє постійне зростання.

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