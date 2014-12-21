Лукашенко на зустрічі з Порошенком: «Треба буде від Білорусі щось - скажи, ми тобі за добу все зробимо»

Про це заявив сьогодні Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі в Києві зі своїм українським колегою Петром Порошенком, передає Новое Время з посиланням на БЕЛТА.

Зокрема, Лукашенко підкреслив, що Мінськ готовий надавати Києву посильну допомогу у вирішенні існуючих питань.

"Тому, якщо потрібно буде, я вам ще раніше сказав: треба буде від Білорусі щось-скажи, ми тобі за добу все зробимо, що ти попросиш. Все, що Президент України не просив, публічно кажу, ми завжди все робили. І так буде надалі", - підкреслив президент Білорусі.

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За словами Лукашенка, для Білорусі це не гра:

"Не тільки тому, що товарообіг, а тому, що ми сусіди, ми живемо поруч, ми рідні люди", - сказав Лукашенко.

Також, Лукашенко підкреслив, що незважаючи на складну внутрішньополітичну ситуацію в Україні, товарообіг між двома країнами демонструє постійне зростання.

"У нас взагалі немає ні цента заборгованості з боку України. Повністю стовідсотково оплачено наші контракти з вами", - зазначив він.

Раніше, президент Білорусі підтвердив свою позицію про невизнання так званих "виборів" у сепаратистських республіках ДНР і ЛНР від 2 листопада.