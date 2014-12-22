Російські війська і найманці відходять від лінії розмежування - ІС

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний спротив».

«Перед даними групами поставлено завдання - забезпечити турбуючий вогонь по позиціях українських військ», - відзначає «Інформаційний спротив».

Читайте такожВ Амвросіївці створили комендатуру російських військ - Тимчук

За даними групи, «впродовж минулих вихідних у Луганській і Донецькій областях відмічено відхід основної частини підрозділів російсько-терористичних військ від лінії зіткнення з українськими військами».

«Цей процес не спостерігається на окремих ділянках – зокрема, противник залишає війська «на передовій» у смузі Первомайськ – Лисичанськ, а також у районі н.п.Донецьк, Тельманове, Новоазовськ, у районі Бахмутської траси. В першу чергу від лінії зіткнення відводяться підрозділи армії РФ і російських найманців, залишаються на своїх позиціях здебільшого загони місцевих бойовиків», - йдеться в повідомленні.