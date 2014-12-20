Війна завдала нищівного удару по українській економіці - президент
17:15, 20 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що проведення антитерористичної операції на сході України щодня коштує державі в 100 млн грн.
Війна коштує Україні 100 мільйонів гривень на день / Міністерство оборони України
Про це глава держави заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони, передає кореспондент УНІАН.
"Щоденно українським платникам податків, Українській державі операція на сході країни коштує 100 млн грн кожен день", - сказав Порошенко.
Читайте такожУкраїна щомісяця витрачає до 3 млрд гривень на окуповані території Донбасу - ЯреськоВін зазначив, що війна завдала нищівного удару по українській економіці.
Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що військові дії на сході коштують Україні в 95 мільйонів гривень на день.
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