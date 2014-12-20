Війна завдала нищівного удару по українській економіці - президент

Про це глава держави заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони, передає кореспондент УНІАН.

"Щоденно українським платникам податків, Українській державі операція на сході країни коштує 100 млн грн кожен день", - сказав Порошенко.

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Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що військові дії на сході коштують Україні в 95 мільйонів гривень на день.