За добу втрат серед українських військових немає - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За минулу добу загиблих та поранених серед українських військових немає», - сказав він.

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Раніше повідомлялось, що протягом минулих вихідних в Луганській та Донецькій областях відзначений відхід основної частини підрозділів російсько-терористичних військ від лінії зіткнення з українськими військами.

Зокрема, у районі н.п.Гранітне російські війська відійшли на другий ешелон, «на передовій» залишилися дві «маневрені групи» бойовиків, оснащені крупнокаліберними кулеметами НСВ-12,7 «Скеля» і 120-мм мінометами.