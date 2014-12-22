За добу втрат серед українських військових немає - штаб АТО
12:59, 22 грудня 2014Політика
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За минулу добу втрат серед українських військових в зоні АТО на сході України немає.
Загиблих та поранених серед українських військових немає / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«За минулу добу загиблих та поранених серед українських військових немає», - сказав він.
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Раніше повідомлялось, що протягом минулих вихідних в Луганській та Донецькій областях відзначений відхід основної частини підрозділів російсько-терористичних військ від лінії зіткнення з українськими військами.
Зокрема, у районі н.п.Гранітне російські війська відійшли на другий ешелон, «на передовій» залишилися дві «маневрені групи» бойовиків, оснащені крупнокаліберними кулеметами НСВ-12,7 «Скеля» і 120-мм мінометами.
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