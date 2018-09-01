Яценюк обговорив з Мітчеллом і Волкером питання захисту України від агресії РФ: "Ми будемо захищати свою свободу від будь-яких замахів"
Лідер партії "Народний фронт", екс-прем'єр Арсеній Яценюк в США зустрівся з помічником держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уессом Мітчеллом і спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.
Читайте такожЯценюк прокоментував заяву держсекретаря США щодо невизнання анексії Криму
Про це повідомляє прес-служба "Народного фронту". "Україна не піде на компроміси, які будуть загрожувати її національному і європейському майбутньому", - написав лідер партії "Народний фронт" у своєму Facebook після зустрічі.
"Ціную предметний характер нашого діалогу", - підкреслив Яценюк.
Зустріч з дипломатами, за його словами, почалася зі згадки про сенатора Джона Маккейна: "Завтра будемо мати честь вшанувати його пам'ять разом з представниками з усього світу в Національному соборі у Вашингтоні".
"Нам дуже потрібен характер Маккейна. Цей твердий характер і позиція будуть потрібні всім - і українській, і американській дипломатії", - написав Яценюк.
Він зазначив, що настає час великих політичних випробувань: "Нам треба вберегти Україну від очікуваних потрясінь - від постійної загрози агресії з боку Росії, і від її лукавих пропозицій миру, а насправді гібридного захоплення нашої держави".
"Ми будемо захищати свою свободу від будь-яких замахів", - підкреслив лідер "Народного фронту".
"Це - головна суть нашої розмови. Відчуваю підтримку і солідарність наших партнерів", - додав він.
Зазначається, що 1 вересня Яценюк буде присутній на церемонії вшанування пам'яті Сенатора Джона Маккейна у Вашингтонському національному соборі.