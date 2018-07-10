Яценюк: Україна потрібна НАТО, як і Альянс потрібен Україні

Перший необхідний крок на шляху України в НАТО - це отримання статусу партнера Альянсу з розширеними можливостями.

Питання членства України в НАТО лежить у площині політичних рішень і впевненості у правильності дій.

Про це заявив лідер партії «Народний фронт», Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк 10 липня під час дискусії Київського Безпекового Форуму «Що варто очікувати від Саміту НАТО 2018 року?».

"Перший необхідний крок – отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Далі – план дій щодо членства в НАТО, а далі - Альянс має прийняти рішення зробити Україну членом НАТО, зробити сильнішим НАТО і світ. І цей час прийде. Давайте рухатися», - сказав Яценюк.

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Яценюк зазначив, що неодноразово відвідував спільні навчання військових країн-членів Альянсу з українськими Збройними Силами: «Можу тільки процитувати наших партнерів з Альянсу щодо їхніх вражень про наших військовослужбовців. Вони не очікували такого високого рівня професійності».

Він також підкреслив, що Росія представляє загрозу для НАТО: «Яка з країн ще воює з Росією, крім України? Які ще військовослужбовці мають такий досвід проти найбільш озброєної армії на континенті? Боротьби з гібридною війною, з новими російськими технологіями, з новою російською зброєю?».

Членство України в НАТО, наголосив лідер «Народного фронту», - це двосторонній шлях: «Це в інтересах України, але це так само в інтересах Альянсу. І сотні мільярдів, які ми витрачаємо на нашу національну безпеку і оборону, - це в тому числі внесок в безпеку і оборону Альянсу. Тому не підлягає навіть сумніву те, що Україна потрібна НАТО, як і НАТО потрібне Україні».