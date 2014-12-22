Україна і Казахстан відновлюють військово-технічну співпрацю "у повному обсязі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим заяви для ЗМІ.

Читайте такожПорошенко зустрівся з Назарбаєвим і подякував за підтримку територіальної цілісності України"Мені приємно констатувати, що ми в повному обсягу відновлюємо військово-технічну співпрацю", - сказав Порошенко після переговорів із Назарбаєвим.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Казахстану перебуває в Україні з робочим візитом.