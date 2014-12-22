Україна і Казахстан відновлюють військово-технічну співпрацю "у повному обсязі"
13:52, 22 грудня 2014Політика
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Україна і Казахстан домовилися про відновлення військово-технічної співпраці.
Україна і Казахстан домовилися про відновлення співпраці у сфері ОПК / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим заяви для ЗМІ.
Читайте такожПорошенко зустрівся з Назарбаєвим і подякував за підтримку територіальної цілісності України"Мені приємно констатувати, що ми в повному обсягу відновлюємо військово-технічну співпрацю", - сказав Порошенко після переговорів із Назарбаєвим.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Казахстану перебуває в Україні з робочим візитом.
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