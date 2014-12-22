Міноборони затвердило програму з реформування, розроблену волонтерами - Бірюков

Міноборони затвердило робочий варіант реформи відомства, який розробили волонтери.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Бірюков, передає Українська правда.

За його словами, розроблена волонтерами "концепція реформи прийнята як робоча версія, тепер починається доопрацювання і створення тестових алгоритмів".

Бірюков розповів, що Міноборони, Генштаб і волонтери готують нову виставку зразків екіпірування "із залученням усіх відомих нам виробників".

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"За результатами аналізу будуть обрані 3-4 варіанти, які мають надати, повзводно, для тестів (за рахунок виробника). І потім прийматимуться відповідні рішення. Ні! Не виробник буде обраний, а модель, текстура, тканина, фасон, якість", - повідомив він.

За його словами, у понеділок підписали меморандум про співпрацю вже з третьою міжнародною аудиторською компанією з "великої четвірки" KPMG.

"Цього разу завдання зовсім нове: розробка законопроекту про приватно-державне партнерство у військово-промисловому комплексі", - розповів Бірюков.

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Він також повідомив, що аудитори PricewaterhouseCoopers вже представили результати перевірки підприємств, "що входять в орбіту МО".

"Гряде нове підписання - що вже більш щільного аудиту 15-ти найбільш важливих підприємств. Купа грошей? Мільйони? Так, буде дорого. Тільки оплачувати це буде не уряд України, а уряд однієї дуже дружньої нам країни", - запевнив Бірюков.