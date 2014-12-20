Українські військові та волонтери допомагають мирному населенню на Донбасі (фоторепортаж)
10:55, 20 грудня 2014Суспільство
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Військовослужбовці передали продукти жителям населених пунктів, які розташовані на лінії розмежування позицій українського війська та терористичних угруповань Донбасу.
Військові передали жителям гуманітарну допомогу / Міноборони
Українські військові разом з волонтерами надали гуманітарну допомогу ветеранам війни та людям з інвалідністю в Мар’їнці, що на Донеччині.
Про це повідомляє Міністерство оборони України на своїй сторінці у Facebook.
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"Українські військовослужбовці ніколи не залишать у біді народ, який вони захищають", - зазначається у повідомленні.
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