Порошенко увечері збере на Банковій керівників парламентських фракцій та груп

Президент планує обговорити зміни до Конституції щодо подальшої європейської інтеграції України та вступу до НАТО.

Сьогодні ввечері президент України Петро Порошенко проведе зустріч з керівниками парламентських фракцій та груп.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

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"Зміни до Конституції щодо подальшої європейської інтеграції України та вступу до НАТО мають бути ухвалені Верховною Радою максимально швидко, вважає президент Петро Порошенко. Тому перед початком чергової сесії глава держави запросив на зустріч керівників парламентських фракцій та груп", - зазначив він.

За словами Цеголка, зустріч відбудеться сьогодні увечері в Адміністрації президнта, на вул. Банкова.

Раніше представник президента у ВР Ірина Луценко повідомила, що Порошенко внесе до Верховної Ради проект змін до Конституції в частині закріплення європейського та євроатлантичного напрямку розвитку держави.