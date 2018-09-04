"Повний контроль над Україною": російський політолог розкрив стратегію Путіна після вбивства Захарченка

Політолог переконаний, що президенту Росії Володимиру Путіну потрібна Україна повністю.

Вбивство ватажка "ДНР" Олександра Захарченка не позначиться на політичному розвитку конфлікту на Донбасі, тому що стратегія Кремля щодо України залишилася незмінною. На думку політолога, Путін хоче отримати повний контроль над Україною.

Про це йдеться у блозі журналіста, політичного діяча Андрія Піонтковського, на "Обозревателі".

"Тут є дві протилежні точки зору, які я вважаю неправильними. Одна група експертів вважає, що Москва використовує це вбивство для якоїсь силової акції або для підвищення рівня ескалації конфлікту з Україною, ледь не для походу на Маріуполь або на Київ. Інша протилежна їй версія, і вона дуже популярна в Україні, що Москва звільняється від найбільш одіозних своїх представників на Донбасі для того, щоб почати серйозні переговори про введення миротворців, врегулюванні конфлікту на Донбасі, і з Україною в цілому", – зазначив він.

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На думку Піонтковського, обидві ці версії не відповідають стратегічним інтересам Москви, які ніколи не змінювалися. Він вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну потрібна Україна повністю.

"Це контроль над Україною, підпорядкування цієї держави або в крайньому випадку, якщо не вдасться перше - просто її розчленування. Щоб здійснити цю незмінну мету, Кремль робить ставку на вибори в Україні. Він хоче забрати все в цілому, а не якийсь клаптик "Новоросії". Тому збільшення політичної активності Медведчука в Україні. Взагалі існування такого діяча, близького до української влади, який навіть виконує якісь її завдання, - це дивовижний факт на 5-й рік війни в Україні", – заявив журналіст.

Він додав, що Кремль і далі буде грати по-крупному. За його словами, вбивство Захарченка не визначає стратегію Москви.

Як повідомляв УНІАН, Наступник вбитого ватажка терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченко Дмитро Трапезников ще до початку російської агресії проти України в 2014 році готувався здати Донбас Путіну.