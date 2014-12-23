Депутати Держдуми вважають Лукашенка зрадником Росії

Перший заступник голови комітету у справах СНД і євразійської інтеграції комуніст Володимир Нікітін заявив Коммерсанту, що "Олександру Лукашенку потрібно серйозно задуматися, чи потрібно кидатися в обійми "заклятих друзів" його країни".

Однак він додав, що президент Білорусі може отримати вигоду зі співробітництва із західними країнами: "Росії теж треба замислитися, як в нових умовах зміцнити союз між нашими державами та Євразійським союзом".

Водночас перший заступник голови фракції "Справедливої Росії" в Держдумі Михайло Ємельянов сказав, що приклад екс-президента України Віктора Януковича "нічому не навчив Олександра Лукашенка".

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"Захід намагається налагодити відносини з союзниками Росії, але це його тактична гра - дивно, що Олександр Лукашенко цього не розуміє. Він ніколи не стане своїм для Заходу, і якщо піде у нього на повідку, президента Білорусії може чекати в найкращому випадку доля Віктора Януковича", - вважає Ємельянов.

Дії пана Лукашенка він назвав "зрадою Росії": "Він тепло спілкується з Петром Порошенком, має справу з людьми, які прийшли до влади в результаті державного перевороту - це був антиросійський проект".

Як повідомляв УНІАН, президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі в Києві з президентом України Петром Порошенко заявив, що Мінськ готовий надавати Києву посильну допомогу у вирішенні існуючих питань.

Також, Лукашенко підкреслив, що незважаючи на складну внутрішньополітичну ситуацію в Україні, товарообіг між двома країнами демонструє постійне зростання.