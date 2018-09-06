РНБО затвердила рішення про непродовження договору про дружбу з Росією

Україна до 30 вересня повідомить РФ про рішення не продовжувати дію договору, термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) затвердила рішення про непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, підписаного у 1997 році.

Читайте такожПорошенко повідомить Росії про непродовження договору про дружбу до кінця вересня

Про це повідомляється на сайті РНБО за підсумками сьогоднішнього засідання Радбезу у Києві.

"РНБО України підтримала пропозицію президента України щодо непродовження чинності Договору про дружбу, партнерство і співробітництво з РФ на наступні 10 років", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом очікує від Міністерства закордонних справ пакет документів для початку реалізації процесу припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

Станом на березень МЗС підготувало різні пропозиції щодо договору, серед яких передбачалося можливе призупинення договору частково або повністю, а також можливість його денонсації.

30 серпня міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що зовнішньополітичне відомство підготувало пакет документів для початку припинення дії договору. Україна до 30 вересня повідомить РФ про рішення не продовжувати дію договору, термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним 31 травня 1997 року.

Країни офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і поважання територіальної цілісності.

Після окупації Криму та початку конфлікту на Донбасі в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.