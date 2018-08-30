Україна підготувала документи для розірвання Договору про дружбу з Росією

МЗС офіційно внесе на розгляд президенту Петру Порошенку пакет документів щодо припинення дії цього договору.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що зовнішньополітичне відомство підготувало пакет документів для початку припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Російською Федерацією, який було підписано у 1997 році.

Про це дипломат сказав під час спілкування з журналістами, яке транслювалося на телеканалі "Прямий".

"Ці документи вже підготовлені, і весь пакет. Про це можу сказати. Це завжди було нашою позицією, тому ми його опрацювали. Найближчими днями ми внесемо його формально", - повідомив Клімкін.

"Я завжди казав, що Росія, по-перше, порушила все, що можливо в цьому договорі - починаючи від преамбули, всі статті. По-друге, звичайно, є юридична сторона, є політична, але і емоційна сторона. Ну про яку дружбу, про яке співробітництво може йти мова?" - наголосив Клімкін.

Він додав, що має намір довести, що Росія порушувала цей договір від самого початку його дії. "Тому ні про який договір за визначенням не може йти й мови, і це зрозуміло. Це є спільна наша політична позиція", - підкреслив глава МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, 28 серпня президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом очікує від МЗС пакет документів для початку реалізації процесу припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

«Нарешті сьогодні ми підійшли досить підготовленими і юридично захищеними до наступного кроку - припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, який з вини Москви вже давно став анахронізмом. Вже найближчим часом я очікую від Міністерства закордонних справ необхідний пакет документів для початку реалізації цього процесу», - підкреслив глава української держави.

Станом на березень МЗС підготувало різні пропозиції щодо Договору про дружбу, співробітництво і партнерство України з Росією, серед яких передбачалося можливе призупинення договору частково або повністю, а також можливість його денонсації.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним 31 травня 1997 року.

Країни офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і поважання територіальної цілісності.

Після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі в Україні неодноразово звучали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.