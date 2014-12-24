Порошенко звільнив 78 голів районних держадміністрацій

В Івано-Франківській області Порошенко звільнив 11 голів РДА, в Тернопільській, Рівненській, Львівській та Кіровоградській - по 7 голів РДА, в Полтавській, Чернігівській і Херсонській - 6, у Київській та Хмельницькій - 5, у Вінницькій - 3, у Миколаївській, Волинській і Черкаській - 2, в Харківській, Сумській, Луганській і Житомирській - по одному, передає ZN.ua.

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Раніше Порошенко звільнив трьох губернаторів-свободівців. Президент звільнив від займаних посад голови Полтавської облдержадміністрації Віктора Бугайчука, Рівненської ОДА Сергія Рибачка і Тернопільської ОДА Олега Сиротюка.