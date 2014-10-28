У Полтавській ОДА люстрували лише одного посадовця

У Полтавській ОДА під першу хвилю люстрації потрапив лише один чиновник - директор Департаменту економічного розвитку Олена Адамович.

Про це сьогодні з посиланням на голову Полтавської обласної державної адміністрації Віктора Бугайчука повідомила прес-служба ОДА.

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“Закон (Закон України "О очищення влади" - УНІАН) набрав чинності і передбачає для певної категорії чиновників заборону обіймати певні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування протягом 10 років. Згідно з цим законом, кадрова служба ОДА і юридичний відділ проаналізували персональний склад держслужбовців і виявили, що Адамович підпадає під дію п. 9 ст. 3. Норма передбачає заборону для службовців, які в період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р. перебували на посадах губернаторів або їх заступників. Адамович у цей період працювала на посаді заступника. Зараз її прізвище внесено до єдиного державного реєстру Мін‘юсту, як це і передбачено законодавством», - сказано в повідомленні прес-служби.

Голова ОДА заявив, що не має особистих претензій до Адамович як до фахівця. Він також уточнив, що їй пропонували написати заяву про звільнення за власним бажанням у зв'язку з набуттям законом «Про очищення влади» чинності, але вона відмовилася. Зараз Адамович знаходиться на лікарняному.

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Бугайчук також повідомив, що інші держслужбовці, які потрапляють під першу хвилю люстрації, звільнилися з своїх посад відразу після Революції гідності з власної ініціативи. «Це і колишній голова ОДА Олександр Удовиченко, і його заступники, а також голови РДА та їх заступники», - сказав голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня набрав чинності Закон «Про очищення влади» (про люстрацію).

Закон визначає правові і організаційні основи проведення перевірки державних службовців і прирівняних до них осіб, посадовців органів місцевого самоврядування «з метою відновлення довіри до влади і створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів».