Луценко про пропозицію журналістки "Схем": буде час – піду на ефір

Генпрокурор стверджує, що у цій справі про можливе розголошення даних досудового слідства директором НАБУ Артемом Ситником «немає жодних підводних каменів».

Генпрокурор Юрій Луценко пояснив, чому не пішов на ефір до журналістки «Схем» Наталії Седлецької після його прохання зустрітися з нею не на камеру.

Як заявив Луценко в інтерв'ю виданню Цензор.Нет, він запросив до себе журналістку «не на якийсь закритий міжсобойчик», а на зустріч з Генеральним прокурором. «На цій зустрічі вона могла бути зі своїм адвокатом, а я, природно, – зі слідчим і прокурором. З відомих причин, я ніколи не зустрічаюся один на один з фігурантами будь-якої кримінальної справи», – сказав він.

Генпрокурор стверджує, що в цій справі (про можливе розголошення даних досудового слідства директором НАБУ Артемом Ситником – ред.) «немає жодних підводних каменів». «Ми просто розслідуємо кримінальну справу, в якій журналісти є головними свідками», – зазначив Луценко.

За його словами, через те, що у нього робочий день, він не може «перетворювати кабінет в місце проведення прямих ефірів з відповідями на запитання журналістів».

«Вважаю це неприйнятним у розслідуванні будь-якої кримінальної справи – і цієї в тому числі. Я вважав за краще говорити про те, що, чому і як ми робимо – а журналістка хотіла створити з цього шоу-програму з питаннями до прокурора», – вважає генпрокурор.

«Буде час – піду на ефір. Але в робочий час робити цього не буду. Тим більше, в цей день у мене було багато інших важливих нарад. І такої розкоші, як участь у шоу-програмі, я собі дозволити не міг», – додав він.

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Раніше Наталія Седлецька заявила, що генеральний прокурор України Юрій Луценко відмовився від зустрічі з нею в прямому ефірі. Перед цим пізно ввечері Луценко через свого прес-секретаря Ларису Сарган запросив Седлецьку на закриту зустріч без камер і записів з приводу доступу до її телефону.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України доступ до СМС- та ММС-повідомлень, вхідних\вихідних з'єднань і геолокації мобільного телефона головного редактора програми розслідувань «Схеми» (проект Радіо Свобода) Наталії Седлецької за період з 19 липня 2016 року по 16 листопада 2017 року. Доступ було надано у зв'язку з розслідуванням справи про можливе розголошення державної таємниці - даних досудового слідства директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником.

У грудні 2017 року Седлецьку викликали на багатогодинний допит до Генпрокуратури у справі стосовно керівника НАБУ. На допиті вона послалася на пряму норму Кримінального процесуального кодексу, згідно з якою журналістів не можуть допитувати як свідків про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.

5 вересня 2018 року журналістка видання «Новое время» Христина Бердинських написала на своїй сторінці у Facebook: «Щойно дізналася, що на мене також є ухвала суду, яка дозволяє ГПУ перевірити мій телефон за 1,5 року».

За її словами, рішення суду щодо інформації з її телефону - аналогічне тому, яке є стосовно Седлецької.