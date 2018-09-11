Луценко про пропозицію журналістки "Схем": буде час – піду на ефір
Генпрокурор Юрій Луценко пояснив, чому не пішов на ефір до журналістки «Схем» Наталії Седлецької після його прохання зустрітися з нею не на камеру.
Як заявив Луценко в інтерв'ю виданню Цензор.Нет, він запросив до себе журналістку «не на якийсь закритий міжсобойчик», а на зустріч з Генеральним прокурором. «На цій зустрічі вона могла бути зі своїм адвокатом, а я, природно, – зі слідчим і прокурором. З відомих причин, я ніколи не зустрічаюся один на один з фігурантами будь-якої кримінальної справи», – сказав він.
Генпрокурор стверджує, що в цій справі (про можливе розголошення даних досудового слідства директором НАБУ Артемом Ситником – ред.) «немає жодних підводних каменів». «Ми просто розслідуємо кримінальну справу, в якій журналісти є головними свідками», – зазначив Луценко.
За його словами, через те, що у нього робочий день, він не може «перетворювати кабінет в місце проведення прямих ефірів з відповідями на запитання журналістів».
«Вважаю це неприйнятним у розслідуванні будь-якої кримінальної справи – і цієї в тому числі. Я вважав за краще говорити про те, що, чому і як ми робимо – а журналістка хотіла створити з цього шоу-програму з питаннями до прокурора», – вважає генпрокурор.
«Буде час – піду на ефір. Але в робочий час робити цього не буду. Тим більше, в цей день у мене було багато інших важливих нарад. І такої розкоші, як участь у шоу-програмі, я собі дозволити не міг», – додав він.
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Раніше Наталія Седлецька заявила, що генеральний прокурор України Юрій Луценко відмовився від зустрічі з нею в прямому ефірі. Перед цим пізно ввечері Луценко через свого прес-секретаря Ларису Сарган запросив Седлецьку на закриту зустріч без камер і записів з приводу доступу до її телефону.
Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України доступ до СМС- та ММС-повідомлень, вхідних\вихідних з'єднань і геолокації мобільного телефона головного редактора програми розслідувань «Схеми» (проект Радіо Свобода) Наталії Седлецької за період з 19 липня 2016 року по 16 листопада 2017 року. Доступ було надано у зв'язку з розслідуванням справи про можливе розголошення державної таємниці - даних досудового слідства директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником.
У грудні 2017 року Седлецьку викликали на багатогодинний допит до Генпрокуратури у справі стосовно керівника НАБУ. На допиті вона послалася на пряму норму Кримінального процесуального кодексу, згідно з якою журналістів не можуть допитувати як свідків про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.
5 вересня 2018 року журналістка видання «Новое время» Христина Бердинських написала на своїй сторінці у Facebook: «Щойно дізналася, що на мене також є ухвала суду, яка дозволяє ГПУ перевірити мій телефон за 1,5 року».
За її словами, рішення суду щодо інформації з її телефону - аналогічне тому, яке є стосовно Седлецької.