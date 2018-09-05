"Шоу робити не буду": Луценко пояснив відмову публічно обговорювати доступ ГПУ до телефону журналіста

Раніше головний редактор програми "Схеми" Наталія Седлецька заявила, що Луценко відмовився від зустрічі з нею в прямому ефірі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко пояснив відмову від публічного обговорення доступу ГПУ до телефону журналіста програми "Схеми" Наталії Седлецької небажанням брати участь у шоу.

Про це він написав у коментарі під постом журналістки на сторінці в Facebook.

Зокрема, як вже писав УНІАН, Наталія Седлецька заявила, що генеральний прокурор України Юрій Луценко відмовився від зустрічі з нею в прямому ефірі. Перед цим пізно ввечері Луценко через свого прес-секретаря Ларису Сарган запросив Седлецьку на закриту зустріч без камер і запису щодо доступу до її телефону.

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Натомість Седлецька заявила про неможливість закритої зустрічі: «Ми проти кулуарщини. Тому Радіо Свобода запрошує Юрія Луценка в цей же час о 15-30 замість кулуарної зустрічі за зачиненими дверима дати відкритий коментар у прямому ефірі нашого ЗМІ».

Сьогодні Седлецька повідомила, що генпрокурор відмовився від публічних коментарів. «Юрій Луценко відмовився від прямого ефіру Радіо Свобода і не захотів публічно відповідати на питання стосовно доступу слідчих до мого телефону», - написала вона у Facebook.

У коментарі під цим постом у соцмережі Луценко написав, що на зустрічі нібито мали бути присутні також народні депутати.

"Я запропонував зустріч в присутності народних депутатів, зокрема голови профільного журналістського комітету", - написав генпрокурор.

"Шоу програм з робочого кабінету робити не буду", - додав Луценко у відповідь на відмову від публічної дискусії замість закритої зустрічі.

Напередодні Радіо Свобода висловило обурення з приводу того, що Генеральна прокуратура України через суд отримала доступ до SMS, MMS, вхідних/вихідних з”єднань та геолокації телефону Седлецької, яка проходить свідком в одній із кримінальних справ, протягом 17 місяців.

Як відомо, програма «Схеми» висвітлює питання корупції у вищих ешелонах влади.