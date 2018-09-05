"Шоу робити не буду": Луценко пояснив відмову публічно обговорювати доступ ГПУ до телефону журналіста
Генеральний прокурор України Юрій Луценко пояснив відмову від публічного обговорення доступу ГПУ до телефону журналіста програми "Схеми" Наталії Седлецької небажанням брати участь у шоу.
Про це він написав у коментарі під постом журналістки на сторінці в Facebook.
Зокрема, як вже писав УНІАН, Наталія Седлецька заявила, що генеральний прокурор України Юрій Луценко відмовився від зустрічі з нею в прямому ефірі. Перед цим пізно ввечері Луценко через свого прес-секретаря Ларису Сарган запросив Седлецьку на закриту зустріч без камер і запису щодо доступу до її телефону.
Читайте такожВідпочинок родини Луценка на Сейшелах коштував щонайменше 50 тисяч євро - ЗМІ
Натомість Седлецька заявила про неможливість закритої зустрічі: «Ми проти кулуарщини. Тому Радіо Свобода запрошує Юрія Луценка в цей же час о 15-30 замість кулуарної зустрічі за зачиненими дверима дати відкритий коментар у прямому ефірі нашого ЗМІ».
Сьогодні Седлецька повідомила, що генпрокурор відмовився від публічних коментарів. «Юрій Луценко відмовився від прямого ефіру Радіо Свобода і не захотів публічно відповідати на питання стосовно доступу слідчих до мого телефону», - написала вона у Facebook.
У коментарі під цим постом у соцмережі Луценко написав, що на зустрічі нібито мали бути присутні також народні депутати.
"Я запропонував зустріч в присутності народних депутатів, зокрема голови профільного журналістського комітету", - написав генпрокурор.
"Шоу програм з робочого кабінету робити не буду", - додав Луценко у відповідь на відмову від публічної дискусії замість закритої зустрічі.
Напередодні Радіо Свобода висловило обурення з приводу того, що Генеральна прокуратура України через суд отримала доступ до SMS, MMS, вхідних/вихідних з”єднань та геолокації телефону Седлецької, яка проходить свідком в одній із кримінальних справ, протягом 17 місяців.
Як відомо, програма «Схеми» висвітлює питання корупції у вищих ешелонах влади.