Від Януковича пішли адвокати, бо "бояться" розправи з боку Луценка

На засідання суду з розгляду кримінальної справи про держзраду Януковича з’явився новий адвокат Олександр Горошинський. Він заявив, що адвокати компанії Aver Lex вийшли зі справи, бо бояться розправи з боку генпрокурора Юрія Луценка.

Адвокати об’єднання Aver Lex, які працюють за договором, вийшли з кримінальної справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у вчиненні державної зради.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засідання Оболонського райсуду Києва замість адвокатів за договором, більшість з яких захищали Януковича з початку судового процесу, з’явився адвокат Олександр Горошинський, відомий тим, що захищає інтереси екс-”беркутівців” у справі про масові розстріли учасників Революції гідності 20 лютого 2014 року.

Він заявив, що адвокати об’єднання Aver Lex прийняли рішення вийти зі справи, оскільки бояться розправи з боку генпрокурора Юрія Луценка.

“Публічно захисники заявили про те, що на них здійснюється тиск з боку Генпрокуратури і генерального прокурора, який повідомив про те, що після того, як Оболонський суд прийме рішення у справі, Генпрокуратура займеться розправою щодо його захисників. У зв’язку з цим було прийнято рішення адвокатів Aver Lex вийти зі справи”, - заявив Горошинський.

Горошинський також зазначив, що просить суд надати йому три місяці на ознайомлення зі справою Януковича, щоб взяти участь у дебатах. Проте суд відмовився задовольнити це клопотання.

Після цього адвокат Юрій Рябовол, призначений за державні кошти, розпочав читати свою промову в рамках судових дебатів.

Однак Горошинський почав його перебивати і заявив йому відвід.

У цей час до судової зали зайшов ще один адвокат, який захищає Януковича на платній основі, - Олександр Байдик і який нещодавно вступив у справу.

Наразі суд заслуховує аргументацію Горошинського щодо відводу Рябовола.

Як повідомляв УНІАН, Янукович звинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

29 червня 2017 року Колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

16 серпня на судових дебатах прокурори попросили призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.