Янукович позивається до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги і просить суд звільнити його від послуг безоплатних адвокатів.

Колишній президент Віктор Янукович через суд намагається позбавитися державних адвокатів.

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Про це йдеться у повідомленні Окружного адміністративного суду Києва, розміщеному на сайті суду. У повідомленні йдеться, що цей суд розглядає справу за позовом Януковича до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві.

Янукович просить суд визнати протиправними дії посадовців Центру щодо призначення Віктора Овсяннікова та Юрія Рябовола його адвокатами у справі про державну зраду, яку розглядає Оболонський райсуд столиці.

Також екс-президент просить суд заборонити Центру призначати будь-яких інших адвокатів за кошти держави без узгодження з ним.

Крім того, на сайті Окружного адмінсуду Києва повідомляється, що суд також отримав заяву від одного з адвокатів Януковича, який працює за договором, про забезпечення позову. У цій заяві захисник екс-президента просить адміністративний суд в порядку забезпечення позову заборонити Овсяннікову та Рябоволу або іншим адвокатам від Центру вчиняти будь-які дії щодо захисту Януковича у справі, що слухається в Оболонському райсуді.

У даний час суд вирішує питання щодо забезпечення позову за відповідною заявою захисника Януковича.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у скоєнні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

У даний час його захищають п'ять адвокатів за договором.

Колегія суддів Оболонського райсуду була змушена призначати Януковичу безоплатних адвокатів після того як через неявку захисників за договором не відбулися понад 10 засідань.

Захисники за договором останнім часом під час засідань Оболонського райсуду категорично виступали проти захисту Януковича адвокатами від держави. Вони заявляли, що екс-президент проти такого представництва його інтересів.