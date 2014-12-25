Під Радою на акцію протесту зібралося близько півтисячі людей (фото, відео)
Біля будівлі Верховної Ради проходить низка мітингів за участю близько 500 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, це мітинги з вимогою легалізації букмекерства, з вимогою реформування “Укрспирту”, а також мітинг на захист Академії педагогічних наук.
Всі учасники цих мітингів перебувають безпосередньо перед центральним входом до парламенту.
Вони тримають прапори України та плакати з гаслами, зокрема, “Не забирайте заробітну плану науковців!”, “Не змішуйте букмекерів з лотереями”, “Ні приватизації - так модернізації “Укрспирту”.
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Мітингувальників від будівлі парламенту відділяють співробітники міліції. Проте посиленої охорони біля ВР немає.
У Раді сьогодні розглянуть цілу низку важливих законопроектів. Напередодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк просив народних обранців проголосувати за різні поправки в бюджетний, податковий, митний кодекси, на базі яких будуть приймати бюджет.