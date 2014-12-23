Акції протесту під Радою і Кабміном проходять спокійно - міліція

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, сьогодні у столиці, згідно з поданими заявками, відбувається велика кількість акцій протестів.

Зокрема, наймасштабніша з них проходить на цей момент біля Верховної Ради. Охорону громадського порядку біля Парламенту забезпечують працівники столичної міліції спільно з Нацгвардією.

На даний час біля урядової будівлі мітингувальників настільки багато, що вони змушені вийти на проїжджу частину на вулиці Грушевського, тому що всім присутнім просто не вистачає місця під адмінбудівлею.

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Порушень громадського порядку не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні уряд має презентувати у парламенті проект держбюджету на 2015 рік та зміни до Бюджетного і Податкового кодексів.

Учасники акцій вимагають від влади відмовитись від урізання витрат на соціальну сферу, охорону здоров’я та освіту.