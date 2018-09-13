"Росія силою відрізала Крим від постачання води": Клімкін відповів на заяву "Опоблоку"

Глава МЗС наголосив, що ситуація в окупованому Криму свідчить про страхітливе порушення міжнародного права Російською Федерацією.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Росія як держава-окупант, захопивши Крим, силою відрізала український півострів від прісної води, яка постачається з материкової частини України.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у соціальній мережі Facebook.

Таким чином він відреагував на реакцію партії «Опозиційний блок» щодо його заяви про неможливість постачання з України води до окупованого Росією Криму.

У цьому зв'язку Клімкін наголосив, що партія «Опозиційний блок» "ще раз чітко засвітилися як сила, котра інтереси України сприймає на московський лад".

"Опоблок» звинувачує мене в порушенні міжнародного права і навіть у геноциді. Щодо «геноциду», то просто безсовісно нівелювати це надзвичайно серйозне поняття, бездумно розкидаючись ним наліво й направо. Безсовісно в тому числі і щодо мільйонів жертв Голодомору, який радянська влада вчинила на нашій землі", - наголосив Клімкін.

При цьому дипломат заявив, що готовий надати вичерпні юридичні консультації представникам цієї партії у зв'язку з тим, що «Опозиційний блок» звинувачує його у нібито порушенні міжнародного права через заяву про неможливість постачати воду до окупованого Криму.

"Річ у тім, що міжнародне право, на яке ви посилаєтеся, твердить прямо протилежне: всю відповідальність за ситуацію на окупованих територіях несе саме окупант", - наголосив Клімкін.

"Це не Україна відрізала Крим від води, це зробила Росія, силою відрізавши Крим від України. Сама по собі окупація Криму є страхітливим порушенням міжнародного права і людських прав усіх кримчан. Вона ж стала причиною безлічі інших злочинів в усіх сферах, зокрема расової дискримінації (що є предметом нашого позову до Міжнародного суду ООН), незаконного позбавлення волі численних політв’язнів, навмисного переселення з Росії до Криму нових колонізаторів шляхом примусового заміщення населення й нав’язування російського громадянства кримчанам (а це, по-вашому, відповідає міжнародному праву чи ні?), а також усіх інших бід, які спіткали півострів", - наголосив міністр.

Також він порадив представникам партії «Опозиційний блок» прочитати звіт ООН «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)».

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"Екологічна катастрофа в Армянську - це теж злочин, скоєний окупантами на чужій землі. До речі, мій прогноз, що Росія використовуватиме ситуацію в Армянську для того, щоб посилити тиск на Україну у питанні постачання води, повністю підтвердився. Росія все-таки дуже передбачувана у своїх підлостях!" - заявив Клімкін.

"Шановні панове з «Опоблоку»! Якщо ви так переймаєтеся долею наших співвітчизників у Криму, то закличте Росію негайно припинити незаконну окупацію Криму, а також і Донбасу. Сподіваюся, ви ж маєте вплив на Москву. Чи все навпаки - це Москва має вплив на вас?" - підсумував Клімкін.

Зазначимо, сьогодні, 13 вересня, на сайті партії «Опозиційний блок» з'явилося повідомлення, що ця партія вимагає відставки Клімкіна через заяву про постачання води до окупованого Криму.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Клімкін наголосив, що Україна ніколи не підписуватиме контракт на постачання води в окупований Російською Федерацією Крим, де вказуватиметься приналежність півострова Росії. Глава МЗС наголосив, що у зв'язку з викидом отруйних речовин на заводі «Кримський титан» Росія намагається маніпулювати ситуацією з непостачанням Україною води на півострів.

В "Опоблоці" заявили, що міністр закордонних справ Павло Клімкін має понести відповідальність за свої слова про постачання води до Криму. Партія вимагає його відставки, а також негайно повернути воду на окупований півострів.