Україна нараховує пенсії мешканцям окупованого Донбасу - Геращенко

11:07, 25 грудня 2014
Політика
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Українська влада продовжує нараховувати пенсії та соцвиплати мешканцям окупованих територій Донбасу.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час церемонії відправки гуманітарного вантажу на Донбас сказала уповноважений президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко.

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“Українська влада продовжує нараховувати всі соціальні виплати, всі пенсії всім громадянам, яким ми маємо це нараховувати”, - підкреслила Геращенко.

В той же час вона зазначила, що невирішеним залишається питання доставки цих виплат до мешканців окупованих територій Донбасу.

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