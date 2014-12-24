Пенсійний фонд готовий виплатити 2 млрд грн переселенцям з Донбасу - міністр

Про це сьогодні в ефірі "5 каналу" сказав міністр соціальної політики Павло Розенко, передає Еспресо.TV.

"Ми не заморозили жодної соціальної виплати. Ми готові виконати всі свої соціальні зобов’язання перед всіма мешканцями України, де б вони не жили. Але на певній території України сьогодні українська влада не може реалізувати свою соціальну функцію, тому що там немає жодного управління Пенсійного фонду, жодного управління соціального захисту населення та українських банків", - наголосив він.

Він зазначив, що українська влада готова забезпечити всі соціальні виплати, і для цього є два варіанти.

"Перший – людина переміщується на територію, яка підконтрольна українській владі", – зауважив міністр. Він розповів, що як тільки людина переміщується на таку територію, Пенсійний фонд готовий виплатити всі соцвиплати з липня до грудня.

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"Приблизно 2 млрд грн у нас є, ми їх нікуди не витрачаємо", - наголосив Розенко.

"Другий варіант – територія звільняється від окупантів, там відновлюється дія української влади, заходять адміністрація, Пенсійний фонд, соцзахист і одразу відновлюється життя",- додав урядовець.