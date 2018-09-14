НАБУ відкрило справу проти нардепа Антона Геращенка - ЗМІ

Наразі проводиться досудове розслідування. Про підозру поки не повідомлялося.

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення депутата Верховної Ради Антона Геращенка (фракція "Народний фронт").

Про це сказано у відповіді НАБУ на запит видання «Українські Новини».

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Кримінальне провадження зареєстровано 6 вересня за частиною 3 статті 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу.

Справу відкрито згідно з рішенням суду, який зобов'язав НАБУ його зареєструвати.

Зараз проводиться досудове розслідування. Про підозру поки не повідомлялося.

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, згідно з яким Геращенко може бути причетний до незаконного збагачення. Зокрема, журналісти виявили наявність у депутата елітної квартири в Печерському районі Києва, в якій він мешкає.