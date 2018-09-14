НАБУ відкрило справу проти нардепа Антона Геращенка - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення депутата Верховної Ради Антона Геращенка (фракція "Народний фронт").
Про це сказано у відповіді НАБУ на запит видання «Українські Новини».
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Кримінальне провадження зареєстровано 6 вересня за частиною 3 статті 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу.
Справу відкрито згідно з рішенням суду, який зобов'язав НАБУ його зареєструвати.
Зараз проводиться досудове розслідування. Про підозру поки не повідомлялося.
Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, згідно з яким Геращенко може бути причетний до незаконного збагачення. Зокрема, журналісти виявили наявність у депутата елітної квартири в Печерському районі Києва, в якій він мешкає.