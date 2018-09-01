Нового ватажка "ДНР" Трапєзнікова можуть вбити спецслужби РФ або подільники по беззаконню - Геращенко

За його словами, наступник ліквідованого Захарченка Трапєзніков - це ще одна маріонетка Кремля, давній клієнт бази "Миротворець".

Тимчасово виконуючого обов'язки ватажка терористів "ДНР" Дмитра Трапєзнікова може чекати така ж доля, як і його ліквідованого попередника Олександра Захарченка.

Про це народний депутат, член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко написав у Facebook.

За його словами, наступник ліквідованого Захарченка Трапєзніков - це ще одна маріонетка Кремля, давній клієнт Чистилища бази "Миротворець".

"Якщо його кремлівські куратори вирішать залишити за ватажка замість покійного Захарченка, то не виключаю, що його чекає такий же жахливий кінець - загинути від рук російських спецслужб або своїх спільників по "беспрєдєлу"", - написала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю 31 серпня у Донецьку стався вибух у кафе "Сєпар", в результаті одна людина загинула, щонайменше троє постраждали. В результаті вибуху ватажок терористів Захарченко отримав смертельне поранення.

У РФ повідомляють про затримання декількох підозрюваних в замаху, ніби-то "українських диверсантів і пов'язаних з ними осіб".

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В СБУ заявили, що Захарченко був убитий в Донецьку або в результаті кримінальних розборок в середовищі бойовиків, або ліквідований російськими спецслужбами.

МЗС РФ у свою чергу, звинуватив у ліквідації Захарченка "київську партію війни".

Президент РФ Володимир Путін висловив "глибоке співчуття" у зв'язку з ліквідацією Захарченка, а спікер Думи Володін заявив про "обнулення мінських домовленостей".