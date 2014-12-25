ОБСЄ фіксує, що Росія масово краде українське вугілля
13:10, 25 грудня 2014Політика
0 0
Спостережна місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску “Гуково” та “Донецьк” в Ростовській області, продовжує фіксувати факти вивезення українського вугілля з Донбасу в Російську Федерацію.
ОБСЄ продовжує фіксувати вивезення до Росії вугілля з Донбасу / УНІАН
Про це йдеться в тижневому звіті місії.
"Спостережна місія продовжує фіксувати велику кількість вантажівок, які перевозять вугілля з Луганської області в Російську Федерацію", - сказано в повідомленні.
Читайте такожЗі складів львівських шахт не вивозять вугілля - керівник профспілки
При цьому наголошується, що, як повідомлялося раніше, спостерігачі бачили, як російські митники перевіряли, чи були вантажівки порожніми, коли в'їжджали на територію України.
Як повідомляв УНІАН, починаючи з жовтня, в ОБСЄ вже неодноразово заявляли, що Росія вивозить вугілля з України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter