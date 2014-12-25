ОБСЄ фіксує, що Росія масово краде українське вугілля

Про це йдеться в тижневому звіті місії.

"Спостережна місія продовжує фіксувати велику кількість вантажівок, які перевозять вугілля з Луганської області в Російську Федерацію", - сказано в повідомленні.

Читайте такожЗі складів львівських шахт не вивозять вугілля - керівник профспілки

При цьому наголошується, що, як повідомлялося раніше, спостерігачі бачили, як російські митники перевіряли, чи були вантажівки порожніми, коли в'їжджали на територію України.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з жовтня, в ОБСЄ вже неодноразово заявляли, що Росія вивозить вугілля з України.