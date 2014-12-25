Бойовики намагаються поповнити свої лави підлітками - АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Антитерористичної операції Андрій Лисенко.

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"За оперативними даними,бандформування «ДНР» намагаються поповнити свої лави за рахунок мобілізації місцевих дітей та підлітків віком від 16 до 18 років. Нагадуємо, що це кричуще порушення статті 38 Конвенції про права дитини", - сказав Лисенко.