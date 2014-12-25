Лещенко: повноваження Турчинова розширили незаконно, комусь доведеться тікати з країни

Про це заявив журналістам депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Лещенко у кулуарах парламенту, пише Українська правда.

"Позавчора (23 грудня) Верховна Рада провалила цей закон. Після цього було голосування про повторне друге читання. З цього моменту почалося повторне друге читання, що означає, що всі 400 депутатів мали право протягом 10 днів подавати поправки до цього законопроекту. Ми подали поправки вчора, о 14:47 у Верховній Раді", - пояснив він.

Після цього не голосувати поправку у сесійні залі не можна було, наголосив Лещенко.

"Ми сьогодні приходимо у Верховну Раду, ми не голосуємо за те, щоб повернутися до цього питання. Як це питання спливає у порядку денному? – Незрозуміло. Пашинський зачитує якийсь законопроект – "з голосу", ні в кого на руках не було жодного аркушу паперу!.. Навіть ті, хто вслуховувався – не могли зрозуміти, про що йдеться, бо не було порівняльної таблиці", - обурився депутат.

Читайте такожКличко терміново викликали на засідання РНБО"Він був зобов’язаний поставити за наполяганням автора поправки цю поправку, бо це було передбачено регламентом. Замість цього вони голосують за основу і в цілому. І все – рішення прийнято", - каже Лещенко.

За його словами, на депутатів тиснуть соратники прем’єра Арсенія Яценюка.

"Турчинов шантажує всю Верховну Раду… Тим, що він не буде працювати, тим, що "Народний Фронт" кудись вийде", - сказав Лещенко.

"Нагнули всіх через коліно – і ухвалили рішення, яке суперечить Конституції і законам (не по одному, а по багатьох пунктах – і регламенту, і Конституції). Це просто не налазить на жодну голову", - додав він.

За словами депутата БПП, представники "Самопомочі" теж підписувалися за поправки.

"Ми будемо працювати принципово. Але я думаю, що ця Верховна Рада не досидить до кінця своїх повноважень. Те, що вони роблять, – це повернення до традицій Віктора Федоровича Януковича і комусь доведеться тікати з країни", - заявив Лещенко.

У своєму Facebook Лещенко також написав, що чинний парламент повторює помилки 16 січня 2014 року, голосуючи за "закон про РНБО, який створює нову гілку влади з РНБО і наділяє Турчинова повноваженнями віце-президента".

"Народний фронт" шантажем та нехтуванням закону протиснув рішення, яке ми будемо розхльобувати багато років. Якщо в Україні станеться реванш, згадаєте потім цей мій запис", - зазначив Лещенко.

Він також зазначив, що розчарувався у спікері Володимирі Гройсмані.

Як відомо, 25 грудня на ранковому засіданні Верховної Ради депутати ухвалили закон про РНБО у другому читанні за основу і в цілому. Його підтримали 253 народних депутати.