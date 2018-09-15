Волкер: Росія має погодитися стати мирним сусідом для України, і не тільки

Волкер підкреслив, що не Росії "вирішувати майбутнє своїх сусідів".

Росія має погодитися стати хорошим і мирним сусідом для України, Грузії і Молдови.

Про це 15 вересня під час панельної дискусії на конференції YES-2018 заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, пише Українська правда.

Коментуючи питання модератора про шанси деескалації конфлікту на Донбасі і можливості його вирішення, Волкер заявив: "Це штучний конфлікт, створений і спровокований Росією".

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"Але ... ми готові до переговорів, проте Росія має брати у них участь. Нам потрібно, щоб Росія визнала, що буде мирно жити зі своїми сусідами, поважаючи їхні кордони та дотримуючись Гельсінських принципів", - заявив Волкер.

Він підкреслив, що не Росії "вирішувати майбутнє своїх сусідів".

"Сама Україна має вирішувати своє майбутнє, а Росія має погодитися стати хорошим мирним сусідом для України, Грузії і Молдови", - додав Волкер, говорячи про безпеку країн, які, як Україна, "не члени НАТО і не друзі Росії".