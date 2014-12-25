Порошенко доручив посилити охорону стратегічних об'єктів

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідні завдання Порошенко поставив за підсумками воєнно-економічних навчань "Концентрація – 2014".

Президент заслухав доповідь міністра оборони та секретаря РНБО. Підбиваючи підсумки навчань, Порошенко зазначив, що вони проявили наявність проблем у координації та взаємодії, які обов'язково необхідно виправити.

Також Порошенко звернув увагу керівництва областей на необхідність більш тісної координації дій з правоохоронними органами та Службою безпеки України. "Принциповим завданням усіх керівників областей є проведення організаційних заходів спільно з Міністерством оборони та громадськими організаціями для покращення координації дій із захисту населення", - заявив Порошенко.

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"Питання обороноздатності країни має бути спільною справою всіх", – наголосив глава держави.

Як нагадали в прес-службі, воєнно-економічні навчання "Концентрація – 2014" розпочалися 23 грудня.

Навчання були присвячені вдосконаленню управління обороною в особливий період. У навчаннях взяли участь Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ, керівництво Кабінету міністрів, центральних органів виконавчої влади, Рада національної безпеки та оборони, голови обласних державних адміністрацій.