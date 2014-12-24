Порошенко - Абромавічусу: Запускайте "гільйотину" проти чиновників

Президент України Петро Порошенко закликав міністра економіки Айвараса Абромавічуса запустити "гільйотину" проти чиновницького апарату.

Про це він сказав на засіданні Нацради з реформ, повідомляє кореспондент INSIDER.

"Не маю жодного сумніву, що й наше Міністерство економіки теж візьме лідерські позиції у питаннях дерегуляції і ми найближчим часом зможемо продемонструвати і рішучість в скороченні державного апарату на прикладі міністерства", - сказав глава держави.

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За словами президента, не дивлячись на всі спроби скоротити бюрократію та провести дерегуляцію, чиновники намагаються адаптуватися до умов і продовжують свою роботу.

"Ви, Айварасе, здається мені, лякали їх гільйотиною, прошу, запускайте вже цю гільйотину одразу. Народ буде вас вітати. Часу на налагодження гільйотини у вас немає", - підкреслив Порошенко.

На його думку, "чим нікчемніша роль чиновництва, чим менше регуляторних органів, тим менше підстав брати хабарі".