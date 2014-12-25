У Раді нові сутички: Ляшко заявив, що Шуфрич хотів підкупити його за $3 млн (фото, відео)
У Верховній Раді України сталася низка сутичок між депутатами від фракції Радикальної партії та депутатом від фракції «Опозиційний блок» Нестором Шуфричем.
Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після штовханини між Шуфричем та лідером Радикальної партії Олегом Ляшком, яка сталася після того, як Ляшко з трибуни ВР звинуватив Шуфрича у пропонуванні йому хабара в 3 млн доларів.
Зокрема, Ляшко заявив, що “Нестор Шуфрич у 2012 році в червні місяці, обіймаючи посаду заступника секретаря РНБО, у присутності, як він сам підтвердив, кількох людей пропонував мені 3 млн доларів за те, щоб я пішов по округу Прилуцькому проти Рудьковського (йдеться про народного депутата України Миколу Рудьковського - УНІАН), з яким у нього був бізнес-конфлікт”. Ляшко заявив, що відмовився тоді від цієї пропозиції, і попросив генерального прокурора «вважати мій виступ заявою про вчинення корупційного діяння з боку Шуфрича і притягнути його до відповідальності».
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Після цих словесних розбірок між Шуфричем та Ляшком відбулася штовханина в сесійній залі, оскільки Шуфрич заявив, що Ляшко не раз приходив до Адміністрації президента Віктора Януковича.
Після того, як депутатів розборонили, депутат від РП Ігор Мосійчук вдарив Шуфрича кулаком в обличчя, а потім відбулася штовханина між Шуфричем та депутатом від РП Дмитром Ліньком.