У Раді нові сутички: Ляшко заявив, що Шуфрич хотів підкупити його за $3 млн (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після штовханини між Шуфричем та лідером Радикальної партії Олегом Ляшком, яка сталася після того, як Ляшко з трибуни ВР звинуватив Шуфрича у пропонуванні йому хабара в 3 млн доларів.

Зокрема, Ляшко заявив, що “Нестор Шуфрич у 2012 році в червні місяці, обіймаючи посаду заступника секретаря РНБО, у присутності, як він сам підтвердив, кількох людей пропонував мені 3 млн доларів за те, щоб я пішов по округу Прилуцькому проти Рудьковського (йдеться про народного депутата України Миколу Рудьковського - УНІАН), з яким у нього був бізнес-конфлікт”. Ляшко заявив, що відмовився тоді від цієї пропозиції, і попросив генерального прокурора «вважати мій виступ заявою про вчинення корупційного діяння з боку Шуфрича і притягнути його до відповідальності».

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Після цих словесних розбірок між Шуфричем та Ляшком відбулася штовханина в сесійній залі, оскільки Шуфрич заявив, що Ляшко не раз приходив до Адміністрації президента Віктора Януковича.

Після того, як депутатів розборонили, депутат від РП Ігор Мосійчук вдарив Шуфрича кулаком в обличчя, а потім відбулася штовханина між Шуфричем та депутатом від РП Дмитром Ліньком.