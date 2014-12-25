Депутати схвалили постанову про звільнення 109 суддів
16:37, 25 грудня 2014Політика
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Верховна Рада України прийняла в цілому постанову про звільнення суддів.
За документ проголосували 252 народні депутати / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за цей документ (№1624) проголосували 252 народних депутати із 325, зареєстрованих у сесійній залі.
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