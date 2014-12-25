Депутати схвалили постанову про звільнення 109 суддів

Як передає кореспондент УНІАН, за цей документ (№1624) проголосували 252 народних депутати із 325, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожУ АП мають намір підняти мінімальний вік суддівЯк зазначила член Вищої ради юстиції Лідія Мазур, у постанові йдеться про звільнення у зв'язку з поданням заяв про відставку 109 суддів, 58 з яких досягли віку 65 років.